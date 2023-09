A GNR confirmou, em resposta ao, que o processo interno sobre o caso do militar de Viseu que, tal como noticiámos esta sexta-feira , vai colocar a Guarda em tribunal por ter ficado surdo após a toma da vacina contra a Covid-19, “não veio a qualificar os factos (...) como sendo acidente em serviço” e que essa posição nunca se alterou. Afirma, entre outros, que não se estabeleceu “nexo de causalidade entre essa ocorrência e a vacinação contra a Covid-19”, que “foi sempre uma opção livre e individual” na GNR. “A GNR não produziu nem difundiu qualquer norma com caráter de obrigatoriedade nesse sentido” e “dará, naturalmente, cumprimento à decisão judicial que for proferida” na sequência da denúncia do militar.