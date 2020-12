GNR alega que festa em Alter do Chão que durou mais de uma semana não era proibida

O Comando Geral da GNR esclareceu esta segunda-feira que a festa que juntou mais de 50 pessoas ao longo de uma semana em Alter do Chão estava enquadrada “nas disposições aplicáveis no período de Natal”, altura em não “existiram restrições à circulação entre concelhos, nem o dever geral de recolhimento”. “Na atuação da Guarda não foi considerado necessário o reforço de meios de níveis de intervenção superiores”.A GNR afirma que se tratou de uma comemoração de Natal – que começou no dia 21 e terminou no domingo, dia 27 – e não de um casamento, tal como foi noticiado peloapós denúncia de populares e militares da própria GNR.teve acesso veem-se dezenas de pessoas sem máscara em festa numa tenda improvisada.