GNR sem meios para parar casamento que dura há seis dias em Alter do Chão

Uma festa de casamento que teve início no dia 21, em Alter do Chão, continuava este sábado a decorrer apesar dos alertas dos moradores da vizinhança e do envio de patrulhas da GNR ao local – o bairro da Horta das Furnas – por várias vezes desde então.De acordo com o Comando Geral da GNR, na madrugada de quinta-feira, após uma patrulha local ter sido recebida de forma hostil, o reforço de meios vindos de dois postos vizinhos pôs fim ao convívio. Mas os mais de 50 participantes na festa voltaram rapidamente à celebração.Os moradores insistiram no alerta à GNR, mas em desvantagem numérica os militares do posto local foram impotentes para pôr fim à festa. De acordo com o coordenador Sul da Associação de Profissionais da Guarda (APG/GNR), António Barreira, "foram pedidos reforços da Unidade de Intervenção, mas a resposta do Comando foi que não havia meios"."Desde então que a festa continua sem que haja resposta da GNR", afirma o responsável, alertando que esta situação é "reflexo da carência de meios humanos" e que "transmite um sentimento de impunidade e insegurança às populações".