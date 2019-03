Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apanha homicida após perseguição em Setúbal

Homem acabou por ser intercetado na localidade de Coina e detido inicialmente por condução perigosa.

Por J.N.P. | 01:33

Um condutor de 33 anos, com um mandado de captura pendente para cumprir uma pena de prisão por homicídio negligente, foi mandado parar numa operação Stop da GNR, no último dia 2, em Setúbal, mas fugiu, levando a uma perseguição de sete quilómetros.



O homem acabou por ser intercetado na localidade de Coina e detido inicialmente por condução perigosa, sem carta, e com álcool no sangue - acusou mais de 1,2 g/l.



Quando a GNR se apercebeu do mandado pendente, entregou-o na cadeia do Montijo para cumprir pena.