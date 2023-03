Três traficantes em fuga após GNR apreender lancha e prender homem em Benavente

Três suspeitos estão em fuga após a GNR apreender uma lancha rápida que pertencerá a uma rede de tráfico de droga, na zona de Benavente, ao início da tarde desta segunda-feira.

A embarcação, conduzida por um homem, foi vista a aproximar-se de um camião, cerca das 14h00, no concelho da Azambuja. Fonte oficial da GNR disse ao CM ser impossível, para já, dizer se o pesado e a lancha estarão relacionados.

A GNR foi alertada, e rapidamente colocou meios na zona.

A mesma fonte oficial explicou ao nosso jornal que chegou a haver perseguição, com meios da GNR em terra e a lancha a navegar para Norte num braço do rio Tejo.

A interceção só foi possível no concelho de Benavente. O condutor da lancha foi preso, e no interior da mesma foram apreendidos cerca de 200 jerricans de combustível. Não foi encontrada droga.

A embarcação e o recheio da mesma estão apreendidos, e o condutor preso.

O nosso jornal apurou que se investiga a possibilidade de a lancha ter sido colocada no rio Tejo na zona da Vala Real, no concelho da Azambuja, após ter sido descarregada do camião que os militares da GNR chegaram a detetar.