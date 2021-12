GNR apreende potente lancha rápida no Algarve que pertencerá a rede de tráfico de droga

A unidade de controlo costeiro da GNR apreendeu esta terça-feira uma potente lancha rápida, com 4 motores fora de bordo, que se acredita pertencer a uma rede de tráfico de droga.A apreensão ocorreu na costa de Olhão, no Algarve.A embarcação está dotada de motores que permitem velocidades em alto mar iguais ou até superiores a 100 km/h.A GNR deve fornecer mais informações sobre a apreensão ainda esta quarta-feira.Foi ainda apreendida outra lancha do mesmo tipo em Alverca. A embarcação estava colocada em cima de um semi-reboque.