Lancha do tráfico de droga apreendida em Tróia

Uma lancha com três motores fora de bordo foi apreendida, esta sexta-feira, no Bico das Lulas, na zona de praias da Península de Tróia. A PJ acredita que pertencerá a uma rede internacional de tráfico de droga, com sede em Espanha.A deteção foi feita ao início da manhã por pescadores, que alertaram a Polícia Marítima.sabe que a lancha poderia estar a ser encaminhada para alto mar, para ir recolher droga, e terá ficado presa em bancos de areia. Está agora apreendida à ordem do Ministério Público de Setúbal. A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ investiga.