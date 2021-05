Camião utilizado para tráfico de droga abandonado junto ao rio Sado em Setúbal

Um camião que foi usado para transportar uma lancha rápida de recolha de droga em alto mar foi abandonado, na madrugada deste sábado, na rampa das baleias, no rio Sado, em Setúbal.

A viatura pesada, com galera e trator de matrículas espanholas, terá ficado presa após os traficantes terem sido surpreendidos pela subida da maré.

Tal como o CM noticiou em várias ocasiões, potentes lanchas rápidas, com três motores fora de borda, são transportadas desde Espanha ou armazéns em Portugal no interior da galera dos camiões.



São largadas na água durante a madrugada, com toneladas de combustível, e vão recolher a droga a ‘navios mãe’ em alto mar. A droga, que pode ser cocaína ou haxixe, é depois transportada para uma outra localização em terra e as lanchas recolhidas.

Em outubro do ano passado foi encontrado, no mesmo local, um outro camião nas mesmas circunstâncias. Em março, a Polícia Marítima apanhou em Alverca, no Tejo, uma lancha rápida e detidos cinco intervenientes na operação.



Tinham milhares de euros e telefones satélite.