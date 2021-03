Polícia Marítima apanha lancha rápida a traficantes em Alverca

A Polícia Marítima, numa abordagem de alto risco efetuada pelo Grupo de Ações Táticas, deteve cinco homens (três portugueses e dois espanhóis) e apreendeu uma lancha de alta velocidade preparada para o tráfico de droga, em Alverca.As suspeitas eram investigadas desde 2019. Em estuários tinham vindo a aparecer depósitos de combustível. Tal como o CM noticiou, uma lancha arrojou contra as rochas em outubro, no Guincho (Cascais).Segunda-feira, foi detetado um camião TIR, de onde saiu a lancha com 6 toneladas de combustível. O grupo tinha telefones satélite - para falar com os barcos-mãe onde iam buscar a droga - e 13 mil€.