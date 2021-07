GNR apreende mais de 1,3 toneladas de haxixe na Ria Formosa

A GNR apreendeu mais de 1,3 toneladas de haxixe num esteiro da Ria Formosa, com um valor total estimado de 2,5 milhões de euros, anunciou a corporação.

Em comunicado, a GNR indica que a Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu a droga no domingo, no âmbito de uma ação de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, em particular para o combate ao tráfico internacional de estupefacientes.

A GNR explica que o Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC) detetou, durante a madrugada, duas embarcações com movimentos suspeitos ao largo das Ilhas Barreira.