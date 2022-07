GNR apreende peças de vestuário contrafeito em Paços de Ferreira

A GNR do Porto constituíu arguida uma mulher de 43 anos e apreendeu vários artigos contrafeitos, no concelho de Paços de Ferreira.Na sequência de uma ação de patrulhamento, as autoridades verificaram que no interior de um estabelecimento comercial se encontravam peças de vestuários contrafeitas, de diversas marcas conhecidas do mercado.OS militares da Guarda apreenderam ainda uma prensa de estampagem e diversos transferes que serviam para manufacturar os artigos contrafeitos.O caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Paços de Ferreira.