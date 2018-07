GNR castigada por passar poucas multas

Militares fizeram abaixo-assinado contra medidas do comandante.

A GNR de Braga está a promover um abaixo-assinado contra as medidas do comandante do posto que castiga quem passa poucas multas.

Os militares afirmam que estão "desmotivados e apavorados" e alegam sofrer com "coação e ameças", segundo o documento a que o CM teve acesso.



O sargento Hélder Antunes é o protagonista do caso e está a ser acusado de pressionar os militares para que multem os automobilistas. Caso não cumpram o objetivo mensal, de 15 contraordenações são castigados.



Mudança de horários, proibição de trocar de serviço com um colega e ameaças com procedimentos disciplinares são apenas alguns dos exemplos de castigos impostos pelo comandante.