Um militar do subdestacamento da GNR de Alcabideche, Cascais, foi atropelado por um condutor enquanto realizava um serviço gratificado na localidade de Alcoitão. A vítima foi hospitalizada.O acidente ocorreu pelas 11h30. O condutor responsável pelo atropelamento assumiu as culpas e foi identificado por uma patrulha da GNR. O militar foi assistido pelos Bombeiros de Alcabideche e transportado para o Hospital de Cascais, com queixas no fémur.