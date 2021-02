Homem atropelado por carro na EN14 em Famalicão morreu no hospital

Horácio Silva, de 54 anos, não resistiu aos graves ferimentos causados por um atropelamento, na terça-feira à noite, quando seguia na estrada nacional 14, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão. A vítima ainda foi transportada para o hospital, mas morreu horas depois.



O acidente aconteceu pouco antes das 19h00, na avenida Portas do Minho, em Ribeirão. O homem foi violentamente colhido por um carro. Foi assistido por uma equipa dos Bombeiros da Trofa, que passava no local. Apesar do socorro rápido, acabou por morrer.



