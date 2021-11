GNR desmantela esquema de burla de empréstimo através do Facebook

Uma mulher de 59 anos é acusada de crimes de burla de empréstimos pessoais através da Internet.A investigação já decorria desde fevereiro e ao que a GNR de Braga conseguiu apurar duas mulheres foram aliciadas por um anúncio no Facebook para fazerem várias transferências bancárias com o objetivo de contratualizarem um empréstimo bancário.Foi inclusive enviado um contrato do empréstimo a conceder às vítimas, de forma a credibilizar o esquema.As vítimas foram lesadas em cerca de 3500 euros, não tendo nunca recebido a quantia acordada.Além destas, foram realizadas outras duas burlas em março e julho.A GNR já tinha acusado quatro homens e três no âmbito do mesmo processo. Foram ainda identificados mais de uma dezena de colaboradores neste esquema criminoso, com transferências monetárias em mais em mais de dez países da Europa, África e América do Sul, com o intuito de iludir o controlo e fiscalização das autoridades.