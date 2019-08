GNR desmente detenção de motoristas durante a greve: "decidiram voluntariamente cumprir o serviço"

A GNR desmentiu, esta quarta-feira, ter procedido à detenção de motoristas durante o terceiro dia da greve.



"Hoje, dia 14 de agosto, a Guarda Nacional Republicana, vem esclarecer que foram quatro trabalhadores notificados de que a sua não comparência no local de trabalho constituía a prática do crime de desobediência. Perante este facto decidiram voluntariamente cumprir o serviço para o qual estavam nomeados. Assim, não se encontra nenhum trabalhador detido", pode ler-se num esclarecimento enviado pela GNR à Comunicação Social.





Recorde-se que Pardal Henriques deu conta de que três motoristas haviam sido detidos pelo crime de desobediência à requisição civil decretada pelo Governo, por se recusarem apresentar ao trabalho."Estes senhores estão a ser notificados em casa. Estão a ser detidos em casa deles e são obrigados a vir até à empresa, forçados, para trabalhar", referiu Pardal Henriques aos jornalistas, na estrada nacional 366, em Aveiras de Cima.De acordo com o porta-voz do SNMMP, as empresas enviaram uma notificação para a Procuradoria-Geral da República e para o Ministério Público, para forçar os motoristas a cumprir com os serviços."Imaginem o risco que estas pessoas vão correr, alguém que é detido em casa porque é obrigado a trabalhar, simplesmente, porque está a exercer um direito que é legítimo, que é a greve, e porque se recusou a trabalhar", disse.Aníbal Cartaxo, um dos motoristas que foi obrigado a trabalhar, disse que, se não fosse fazer a escala para que estava indicado, seria detido."Se não viesse trabalhar ficava detido, ia preso", contou aos jornalistas, à saída de uma empresa de camiões-cisterna, dizendo que foi apenas identificado.Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumprem esta quarta-feira o terceiro dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar uma requisição civil parcial e gradual, na segunda-feira à tarde, alegando incumprimento dos serviços mínimos.O Ministério do Ambiente e da Transição Energética afirmou esta quarta-feira, ao final da tarde, que não é "necessária, neste momento, a revisão dos termos da requisição civil em vigor", já que os serviços mínimos foram "genericamente cumpridos" até às 19h00.A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com o objetivo de reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.