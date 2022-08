GNR detém 15 pessoas por tráfico de droga em Ponte de Sor

A GNR deteve 15 pessoas por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu mais de 1.500 doses de diferentes estupefacientes durante o festival de música ZNA Gathering, em Ponte de Sor (Portalegre), foi esta quarta-feira anunciado.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a operação especial de prevenção criminal no âmbito da realização do festival, em Montargil e Galveias, no concelho de Ponte de Sor, decorreu entre os dias 15 e 23 deste mês, e que os 15 detidos têm idades compreendidas entre os 23 e os 46 anos.

No âmbito das ações policiais desenvolvidas foram registados 21 crimes por tráfico de droga, tendo os militares da guarda apreendido 745 doses cocaína, 317 doses de haxixe, 268 doses de canábis, 92 doses de anfetaminas, 165,6 gramas de cogumelos alucinogénios, 51 selos LSD e 40 doses de MDMA.

A GNR elaborou 44 autos de consumo de produtos estupefacientes, que foram enviados para as respetivas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT).