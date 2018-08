Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 16 suspeitos de tráfico de droga em festival em Moimenta da Beira

Foram apreendidas várias doses de haxixe, MDMA, anfetaminas, cocaína, liamba e LSD.

17:22

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta segunda-feira ter detido 16 pessoas por tráfico de estupefacientes e apreendido várias quantidades de drogas em Moimenta da Beira, durante a realização do Infected Festival.



Em comunicado, a GNR refere que o Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira deteve 15 homens e uma mulher, com idades entre os 17 e 43 anos, na sequência de uma operação de prevenção à criminalidade.



Segundo a GNR, foram apreendidas várias doses de haxixe, MDMA, anfetaminas, cocaína, liamba e LSD.



A ação contou com a colaboração de militares dos postos territoriais de Vila Nova de Paiva e de Penedono e do destacamento de Moimenta da Beira, todos no distrito de Viseu.