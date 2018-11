Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 22 pessoas por conduzirem alcoolizadas ou sem carta e posse de explosivos

Foram detetadas 402 infrações de trânsito, 117 das quais por excesso de velocidade.

Por Lusa | 17:08

Vinte e duas pessoas foram detidas em flagrante delito pela GNR entre as 20h00 e sábado e as 08h00 deste domingo por conduzirem alcoolizadas ou sem carta, tráfico de droga e posse de explosivos, revelou aquela força policial.



Num comunicado sobre a "atividade operacional das últimas 12 horas" em Portugal, a GNR revelou ainda ter detetado 402 infrações de trânsito, 117 das quais por excesso de velocidade.



A GNR aponta ainda 12 transgressões por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e dez pelo uso indevido do telemóvel, tendo registado 70 acidentes com 16 feridos leves.



Quanto aos 22 detidos, aquela força policial esclarece que 12 dizem respeito a condução sob o efeito do álcool, quatro por tráfico de estupefacientes, dois por condução sem carta e um por "posse de engenhos explosivos".



Durante a ação de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a GNR apreendeu 746 doses de haxixe e duas de heroína, bem como 27 petardos, 11 artigos pirotécnicos e 160 euros em dinheiro.



Entre as 402 infrações ao código da estrada, a GNR refere que 37 dizem respeito a falta de inspeção periódica obrigatória, 35 a condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei e 28 relacionadas com tacógrafos.



A GNR cita ainda 19 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e oito anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.