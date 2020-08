GNR detém dois jovens por furto em Grândola

Dois jovens, de 17 e 18 anos, foram detidos no domingo, em flagrante delito, pelos crimes de furto no interior de estabelecimentos comerciais e de veículos, no concelho de Grândola (Setúbal), informou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que os suspeitos foram intercetados no domingo, em Melides, no concelho de Grândola, no interior de um veículo que se preparavam para furtar.

"Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao centro da localidade de Melides, onde estaria a decorrer um furto num supermercado. Quando chegaram ao local, intercetaram os dois suspeitos dentro de um veículo que se preparavam para furtar", lê-se no comunicado.

As diligências policiais permitiram apurar que os jovens "seriam os autores do furto ao estabelecimento comercial e que se teriam introduzido nas instalações através de escalamento".

Segundo a guarda, na mesma noite, furtaram no interior de outro estabelecimento e "um segundo veículo que se encontrava estacionado nas imediações".

Durante a ação, levada a cabo pelos militares do posto territorial de Grândola, foi possível recuperar o material furtado, um veículo, 24 garrafas de cerveja e um par de óculos.

Os jovens foram constituídos arguidos e ficaram detidos nas instalações da GNR até serem presentes ao Tribunal Judicial de Grândola para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.