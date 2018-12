Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém dois suspeitos de tráfico de droga em Grândola

Detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal para a aplicação de eventuais medidas de coação.

15:50

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção, em flagrante delito, de dois homens, em Grândola, no distrito de Setúbal, por suspeitas de tráfico de droga, na sequência de uma investigação que durou cerca de cinco meses.



Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que os suspeitos, de 21 e 39 anos, foram intercetados, no domingo, numa viatura que circulava na Autoestrada 2 (A2), junto à localidade de Grândola, no litoral alentejano.



Na operação, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Grândola da GNR efetuaram uma busca ao veículo em que seguiam os suspeitos, tendo sido detetada "uma grande quantidade de cocaína".



Na sequência das detenções, segundo a guarda, foi realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 298 doses de cocaína, oito doses de haxixe, diversos artigos utilizados para o acondicionamento de droga, uma balança de precisão, um veículo e quatro telemóveis, além de quatro munições de diversos calibres e 366 euros em dinheiro.



Os dois detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal para a aplicação de eventuais medidas de coação.