GNR detém homem de 24 anos por suspeita do tráfico de drogas

Um homem, de 24 anos, foi detido, pela GNR da Feira, na passada sexta-feira, pela suspeita do tráfico de drogas. O suspeito foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira durante uma fiscalização rodoviária.A autoridade apreendeu, também, 113 doses de liamba e um computador portátil durante as diligências.O detido, que tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. No final, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações semanais em posto policial