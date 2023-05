GNR detém homem na Vidigueira e apreende mais de 6.270 doses de droga

Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR pelo crime de tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 6.270 doses de produto estupefaciente, no concelho de Vidigueira (Beja), divulgou esta terça-feira aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Beja da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu na segunda-feira, no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de droga que "durava há cerca de seis meses", tendo os militares da Guarda apurado que o suspeito se dedicava à venda direta ao consumidor.

No decorrer das diligências foi dado cumprimento a seis mandados de busca, uma em domicílio, uma em terreno agrícola e quatro em veículos, tendo sido apreendidas 5.289 doses de heroína, 520 doses de cocaína, 410 doses de haxixe e 57 doses de liamba.

A GNR apreendeu ainda 66 sementes de canábis, 66 munições de calibre 12, cinco telemóveis, três balanças, dois computadores portáteis, uma besta, um punhal, duas facas, três veículos automóveis, um motociclo e 106.239 euros em numerário.

No decorrer da operação, os militares da Guarda apreenderam também diversos artigos relacionados com a preparação, embalamento e acondicionamento de estupefacientes.

"No seguimento da ação policial foi ainda possível desmantelar uma estufa de produção de canábis que se encontrava instalada no interior de residência e apreendidos vários materiais elétricos", pode ler-se no documento.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cuba.