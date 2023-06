GNR detém homem por suspeita de tráfico de droga em Ílhavo

Um homem de 39 anos foi detido, na manhã desta segunda-feira, em Ílhavo, pela GNR da Gafanha da Nazaré, pela suspeita do tráfico de estupefacientes.A detenção ocorreu, cerca das 10h00, na rua da mota, na Gafanha da Aquém. A autoridade apreendeu, ainda, 1960 euros em numerário, cerca de 100 gramas de haxixe, 1,2 gramas de cocaína, 9,5 gramas de cannabis, uma balança de precisão e uma faca de corte.O detido vai ser presente a uma juiz de instrução criminal do tribunal de Ilhavo. No final, ouvirá serem decretadas as medidas de coação.