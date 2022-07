GNR detém jovem de 17 anos por tráfico de droga em Barcelos

A GNR anunciou este sábado que deteve, em Barcelos, distrito de Braga, um jovem de 17 anos por tráfico de droga, tendo apreendido mais de 376 doses de haxixe e várias armas brancas.

"No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram o jovem a consumir droga na via pública, tendo procedido à sua abordagem e fiscalização, constatando que tinha na sua posse várias doses de estupefaciente, o que levou à sua detenção", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Posteriormente, foram realizadas diligências policiais e uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de 376 doses de haxixe, três xis-atos, duas facas, três navalhas, 445 euros em numerário, uma balança digital, um telemóvel, uma tábua de madeira para corte, um rolo de madeira, quatro raladores, um saco de adubo e vários sacos de plástico utilizados na armazenagem.

"O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Famalicão", conclui o comunicado.