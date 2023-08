GNR detém jovem por tráfico de droga em Alpiarça

Uma mulher de 20 anos foi detida, este domingo, pela GNR, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Alpiarça, no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade.



"Os militares da Guarda detetaram a presença de um veículo suspeito na via pública, tendo procedido à sua abordagem e fiscalização. No momento da abordagem foi possível verificar um forte odor a produto estupefaciente, motivo pelo qual foram efetuadas quatro revistas pessoais de segurança, que permitiu constatar que um dos ocupantes do veículo estava na posse de produtos estupefacientes, motivo que levou à sua detenção em flagrante", diz o comunicado da GNR.

No decorrer das diligências policiais foram apreendidas 17,82 doses de haxixe, 1.280 euros em numerário, dois "Grinder" trituradores de estupefaciente e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

A detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.