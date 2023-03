GNR deteve 31 pessoas numa operação de prevenção criminal em Loulé

A GNR deteve 31 pessoas numa operação especial de prevenção criminal em Loulé, no domingo, que incluiu um estabelecimento de diversão noturna naquele concelho, revelou esta terça-feira esta força de segurança.

De acordo com um comunicado, o objetivo da operação foi a de "prevenir a ocorrência de diversos crimes, bem como a prevenção e combate à criminalidade, com vista à dissuasão de atividades criminosas, nomeadamente tráfico de estupefacientes e posse de armas, com o objetivo de reforçar o sentimento de segurança da população".

A GNR explica que, na sequência da operação especial de prevenção criminal, foram efetuadas "ações policiais concertadas de prevenção e visibilidade, no acesso a um estabelecimento de diversão noturna".

Nas ações de fiscalização, no estabelecimento, e nas ações de fiscalização rodoviária foram fiscalizadas 682 pessoas e 241 veículos, tendo a operação resultado na detenção de 31 pessoas, de 18 a 45 anos, nomeadamente, por condução sob influência do álcool, por tráfico de estupefacientes, condução sem habilitação legal, desobediência e posse de arma proibida.

A força militar de segurança também apreendeu, entre outras coisas, 210 doses de haxixe, 43 doses de MDMA (conhecida por 'ecstasy') e 20 doses de cocaína.

Por outro lado, a GNR passou 16 autos de contraordenação por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e seis por irregularidades envolvendo extintores em veículos TVDE (transporte individual de passageiros).

A ação contou com o reforço de 94 militares do dispositivo territorial, trânsito, intervenção e investigação criminal do Comando Territorial de Faro e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal de Loulé.