GNR deteve oito suspeitos de tráfico com 23 mil doses de droga

A GNR deteve oito suspeitos do crime de tráfico de droga, nos distritos de Lisboa, Porto e Vila Real, e apreendeu mais de 23 mil doses de estupefacientes, anunciou esta quarta-feira a força policial.

A operação policial realizou-se na terça-feira e foi desencadeada pelo Destacamento Territorial de Felgueiras, do Comando Territorial do Porto, culminando com a detenção de sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e 46 anos.

A GNR disse, em comunicado, que a investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes decorria há mais de um ano e que os militares deram cumprimento a 13 mandados de busca, 12 domiciliárias e uma em oficina.

No decorrer das buscas a Guarda apreendeu 11.900 doses de haxixe, 2.360 doses de canábis, 1.200 doses de cocaína, 2.680 doses de MDMA (metilenodioximetanfetamina) e 4.950 doses de anfetaminas.

Foram ainda aprendidos seis veículos, 51.185 euros, balanças de precisão, 10 telemóveis, objetos em ouro e diverso material alegadamente usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

Segundo a GNR, no decorrer da operação foi ainda constituída arguida uma mulher de 23 anos.

Os detidos, dois dos quais com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A ação policial contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Vila Real, Braga e da Unidade de Intervenção (UI), da GNR, e ainda com o apoio da Unidade Especial de Polícia, da PSP.

A GNR disponibiliza-se para prestar mais declarações sobre a investigação na quinta-feira, nas instalações do Destacamento Territorial de Felgueiras.