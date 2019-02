Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve quinto agressor na Guarda em duas semanas

Neste caso a vítima é uma mulher de 37 anos. Suspeito vai ser presente a um juiz.

Por L.O. | 09:05

A GNR da Guarda deteve um homem de 37 anos por agressões físicas e psicológicas à companheira, no Sabugal.



Foi o quinto suspeito de violência doméstica detido pela GNR no distrito da Guarda nas últimas duas semanas.



Neste caso a vítima é uma mulher também de 37 anos que era agredida de forma continuada.



A GNR recebeu a denúncia há uma semana e deteve o agressor na quarta-feira.



O suspeito vai ser presente a um juiz do Tribunal da Guarda.