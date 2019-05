GNR detido a furtar roupa no Freeport de Alcochete

Um militar da GNR da Moita foi detido por colegas do posto de Alcochete depois de os responsáveis pela segurança de uma loja do centro comercial Freeport o terem apanhado a furtar roupa. Segundo oapurou, esta não foi a primeira vez que o mesmo guarda foi detetado a cometer igual tipo de crime.O caso ocorreu na tarde de sábado. O militar, que estava à civil e alegadamente sozinho, foi detetado quando saía de uma das lojas do centro comercial com algumas peças de roupa ocultadas. Foi retido pelos seguranças. Uma patrulha foi acionada para o local e procedeu à sua detenção, considerada em flagrante delito. Foi levado para o posto de Alcochete e libertado a seguir, sendo o expediente do ocorrido remetido ao Ministério Público.O militar em causa, sabe o, já é reincidente neste tipo de furtos em estabelecimentos comerciais. De acordo com colegas, nas últimas semanas não esteve ao serviço por se encontrar de baixa médica.Para lá da participação criminal, que já foi feita, o militar será alvo também de uma participação à Inspeção-Geral da Administração Interna. Arrisca uma suspensão e, caso venha a ser condenado pelos crimes em causa, o afastamento do serviço de forma definitiva.tentou este domingo obter esclarecimentos através do oficial de relações-públicas do Comando de Setúbal, mas não obteve qualquer resposta ao longo do dia. O Comando-Geral da GNR também não respondeu às questões dosobre o caso.