Um militar da GNR do posto de Gáfete, no Crato, foi detido após ter sido apanhado a conduzir uma viatura da Guarda com taxa-crime de álcool de 1,95 g/l, confirmou aofonte oficial da GNR. O militar foi interveniente num acidente de viação com a viatura da GNR. Colidiu contra um carro civil, apenas com danos materiais.O sinistro ocorreu, pelas 00h30 de quinta-feira, no Crato, onde decorre a feira de gastronomia e artesanato, com concertos. Uma outra patrulha tomou conta da ocorrência e fez o teste de álcool aos intervenientes. O militar acusou 1,95 g/l. “Consequentemente, foi o militar detido, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais referentes à detenção e, após a elaboração do expediente, foi o mesmo dispensado do serviço que se encontrava a realizar”, descreve fonte oficial da GNR.A 15 de agosto, no posto de Nisa, um outro militar foi detido por insubordinação e desobediência após ter acusado 1,19 g/l quando ia entrar ao serviço.