GNR do Fundão captura foragida em rede de tráfico de droga

A GNR do Fundão localizou e deteve uma mulher de 34 anos sob quem pendia, há vários meses, um mandado de detenção. Foi condenada a quatro anos de prisão efetiva por tráfico de droga, mas não se apresentou para cumprir pena e evitou ser detetada pelas autoridades.





A ‘fuga’ terminou na última quinta-feira quando militares do NIC da GNR do Fundão a identificaram e detiveram no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, que durava há 10 meses.