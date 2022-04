A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam esta terça-feira a campanha ‘Viajar sem pressa’, que até 2 de maio alerta para “os riscos da condução em excesso de velocidade”. Num atropelamento, se circular a 30 km/h, a probabilidade de o peão morrer é de 10%. A 50 km/h, passa a ser de 80%. A velocidade causa um terço de todos os acidentes mortais e 50% das infrações.





As ações de sensibilização serão acompanhadas de fiscalizações: esta terça-feira, às 14h00, na saída do IC19 para Rio de Mouro (Sintra); quarta-feira, às 07h00, na AE3, área de serviço da Trofa; dia 28, às 10h00, estrada da Papanata, Viana do Castelo; dia 29, às 08h00, A1, sentido Norte-Sul, área de serviço de Antuã (Feira); e 2 de maio, às 9h00, na Avenida Túlio Espanca, Évora.