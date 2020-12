GNR em alerta com represálias após tiroteio no Seixal. Foi dada ordem para postos fecharem portas

Todo o dispositivo da GNR está em alerta devido a possíveis represálias na sequência do tiroteio desta terça-feira em Fernão Ferro, no Seixal.

Homens armados foram vistos na noite desta quarta-feira em três carrinhas brancas, tipo furgão. Estavam junto à casa do homem que morreu no tiroteio e saíram para um local incerto. Foram dadas ordens para que todos os militares usem coletes à prova de bala. E os postos territoriais devem estar de porta fechada. Se as carrinhas forem vistas, não deve ser feita qualquer abordagem.

Os militares devem reportar o avistamento e acompanhar as viaturas até serem abordadas por forças de intervenção. A informação foi difundida pelo Comando Operacional da GNR e partilhada com a PSP.

Esta terça-feira, um homem foi morto numa troca de tiros com a GNR, num supermercado no Seixal. Recaia sobre ele um mandado de detenção por roubos.

O suspeito reagiu a tiro quando o tentaram deter. Dois militares ficaram feridos, um deles teve de ser operado. A família da vítima já tinha ameaçado a GNR. Terão dito que nos próximos dias dois ou três guardas iam morrer. O CM sabe ainda que foi reforçada a segurança ao guarda que está no hospital, assim como à família.