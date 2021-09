Um erro grosseiro do comandante da megalancha Bojador (aproximou-se demais a terra devido ao nevoeiro) ou uma falha menos provável de máquinas (tem três motores) - a GNR abriu um inquérito para apurar a causa - atiraram esta quarta-feira à tarde a coqueluche daquela força de segurança, uma embarcação capaz de navegar até aos Açores, de 35 metros e que custou 8,5 milhões de euros (na maioria pagos com fundos europeus), para um baixio entre as praias de Carcavelos e da Parede, em Cascais.