GNR faz operação de segurança no âmbito da peregrinação a Fátima

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza na terça e quarta-feira uma operação de segurança no âmbito da peregrinação a Fátima, que visa a segurança das pessoas, controlo de tráfego e prevenção criminal no Santuário e áreas envolventes.

A operação "Trindade 2021 - Segurança da Peregrinação Internacional em Fátima" vai culminar com a realização das celebrações religiosas do 13 de outubro, adianta a GNR, em comunicado.

A operação, que será desenvolvida através do Comando Territorial de Santarém, conta com a participação de várias especialidades da GNR, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância.

No âmbito da ação, a GNR recomenda à população que se dirija o mais cedo possível para Fátima e, preferencialmente, para os parques a sul (parques 11 a 14) e que identifique, memorize ou fotografe o local onde estaciona a viatura ou do local de desembarque do autocarro.

Recomenda igualmente uma consulta ao Facebook da GNR, Comando Territorial de Santarém, para saber a localização e lotação dos parques de estacionamento.

A GNR apela ainda ao cumprimento das regras e das orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS), por forma a garantir a segurança de todos.