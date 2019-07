GNR fazem 300 quilómetros em autocarro de 1998

Os militares da Unidade de Intervenção da GNR, que se deslocam de Lisboa para o Algarve para o reforço de verão, são transportados há anos sempre pelo mesmo autocarro.O veículo, com 21 anos (tem matrícula de 1998), já muito degradado, não tem as condições mínimas para transportar os militares ao longo dos cerca de 300 km em cada viagem, denuncia a Associação de Profissionais da Guarda (APG)."O veículo não tem ar condicionado, os operacionais têm de vir de janelas abertas, e já chegou a parar para se colocar água no motor", explica Luís Matos, da APG."O autocarro não tem condições dignas para transportar os militares para o Algarve", diz ainda Luís Matos, acrescentando que "a Guarda tem autocarros em condições para transportar os vários operacionais".Este veículo é utilizado em várias viagens, ao longo do verão, há seis anos.Questionada pelo, fonte do Comando-Geral da GNR defendeu que "a viatura utilizada no transporte dos militares reúne as normais condições de segurança e de circulação, bem como detém as condições necessárias para o transporte de pessoas".O autocarro tem os bancos rasgados, a pintura está em mau estado e apresenta ferrugem em vários locais da chapa.sabe que os militares têm apresentado queixas ao Comando-Geral pelo mau estado da viatura, sem sucesso.Os GNR da Unidade de Intervenção, em Vilamoura e Albufeira, são rendidos semanalmente, sempre no mesmo autocarro.