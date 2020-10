GNR fez 49 detenções em flagrante delito em 12 horas

A GNR deteve 49 pessoas em flagrante delito entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de hoje, uma das quais por violência doméstica, anunciou o Comando Geral da Guarda.

Em várias ações realizadas no âmbito do combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, a GNR deteve 28 pessoas por condução sob o efeito de álcool, 15 por conduzirem sem carta e uma por posse de arma proibida.

Na fiscalização do trânsito, foram registadas 464 infrações, destacando-se 118 por excesso de velocidade, 56 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 38 por falta de inspeção periódica obrigatória, 13 relacionadas com tacógrafos, 12 com uso indevido de telemóvel ao volante e 10 por falta de seguro.

Foram igualmente detetados nove casos de falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, segundo a informação divulgada em comunicado.

Registaram-se, naquele período, 25 acidentes, de que resultaram três feridos com gravidade e 11 com ferimentos ligeiros.