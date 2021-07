A GNR revelou esta quinta-feira que "nunca existiu qualquer ordem superior para impedir ou condicionar quaisquer diligências inerentes ao processo de investigação" ao carro de Eduardo Cabrita que matou um trabalhador na A6, em Évora.



As autoridades garantem em comunicado que estão a desenvolver diligências para averiguar os factos do acidente que procovou uma vítima mortal na autoestrada e adiantam que não é possível avançar com pormenores da investigação, uma vez que a mesma ainda se encontra em curso.