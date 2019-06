GNR herói salva quatro pessoas da morte

Um jovem de 18 anos estava decidido a pôr fim à vida, na quinta-feira, em Salvaterra de Magos. Pendurado na ponte da Vala Real, apresentava uma fita de plástico à volta do pescoço. Foi desta forma que foi avistado pelo militar Ricardo Rosa que não hesitou em salvar mais uma vida. A quarta para este GNR que veste a pele de herói.O cenário já era complicado, mas ficou pior quando o rapaz começou a andar para a estrada, a falar sozinho e com uma faca encostada ao pescoço. O militar, que não estava fardado, depressa pensou num plano.Foi-se aproximando, discreto e com cuidado. Depois, fingiu que estava à conversa ao telemóvel e já com o jovem junto a si conseguiu baixar-lhe a faca e agarrá-lo. Esta foi a história mais recente que terminou com um final feliz. É a quarta desde 2010, quando o GNR de 42 anos salvou a primeira vida.A 30 de dezembro, em Marinhais, uma mulher caiu e bateu com a cabeça no chão. Ricardo Rosa estava de patrulha, chegou primeiro que os bombeiros e conseguiu reanimar a vítima.Dois anos depois, um homem de 57 anos entrou em paragem cardíaca ao ser picado por uma abelha. Ricardo voltou a pôr em prática os seus conhecimentos de primeiros socorros, que ganhou enquanto foi bombeiro, e iniciou as manobras de reanimação.Já em 2014 uma mulher encostou o carro na berma da EN114-3 para mudar um pneu. Quando Ricardo parou para a auxiliar um outro carro, a alta velocidade quase colheu a mulher que foi salva pelo GNR.