GNR identifica dois suspeitos de fogos no Fundão e em Penamacor

Dois homens de 35 e 49 anos foram identificados pela GNR por suspeitas de crime de incêndio florestal, nos concelhos do Fundão e de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, anunciou esta segunda-feira aquela organização de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explicou que os homens foram identificados na sexta-feira, através dos Postos Territoriais de Alpedrinha, Fundão e Penamacor.

"Na sequência do alerta de um incêndio florestal, na localidade de Quinta do Monte Leal, no concelho do Fundão, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível apurar que o incêndio teve origem enquanto o homem realizava trabalhos num terreno, operando um equipamento de corte em metal, tendo provocado a ignição dos combustíveis finos existentes no terreno".

Este fogo, que foi dado como dominado pelas 21h28 de sexta-feira, levou durante a tarde desse dia à interrupção da circulação de comboios na linha da Beira Baixa e ao corte do trânsito na Estrada Nacional (EN 18).

O incêndio acabou por consumir cerca de 200 hectares de área florestal.

No mesmo dia, no âmbito de novo alerta de incêndio florestal, na localidade de Águas, no concelho de Penamacor, os militares da GNR "encetaram diligências policiais que permitiram proceder à localização e identificação do suspeito, tendo-se apurado que o incêndio teve origem pelo mesmo motivo".

O fogo no concelho de Penamacor foi dado como dominado às 03h21 de sábado.

Durante a tarde de sexta-feira, um bombeiro ficou ferido sem gravidade durante o combate, tendo sido transportado para o hospital.

O incêndio acabou por consumir aproximadamente 400 hectares de área florestal.

Os dois suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Fundão.