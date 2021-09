GNR identificou origem de descarga poluente no rio Este em Braga

A GNR identificou a origem de uma descarga poluente detetada na quarta-feira no rio Este, em Braga, e já participou o caso ao Ministério Público, disse hoje fonte daquela força à Lusa.Segundo a fonte, a origem foi esta quinta-feira identificada por elementos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA)."A fonte de contaminação foi identificada e os autos encaminhados para o Ministério Público", acrescentou.A GNR escusou-se, no entanto, a revelar a origem da descarga. Esta quinta-feira, a Associação Amigos do Rio Este deu conta da "água muita escura" que corria no rio Este junto à zona pedonal em Santa Tecla, na cidade de Braga."Era uma água muito escura, um castanho carregado ou mesmo preto", disse Tiago Tavares, daquela associação. Acrescentou que as descargas poluentes no rio Este "são recorrentes" e apelou à intensificação da fiscalização, "para bem da biodiversidade" ali existente.