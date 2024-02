GNR leva 90 reservas para o Vizela-Benfica

O receio de uma onda de baixas semelhante à que no sábado forçou o adiamento do Famalicão-Sporting por falta de policiamento levou a GNR a escalar perto de 101 militares para o jogo de quinta-feira em Vizela. Mas para prevenir qualquer falha foram mobilizados outros 90 operacionais que ficaram de reserva no posto de Vila das Aves, a cerca de dez quilómetros do estádio.Ao que oapurou junto de fontes policiais, os reforços vieram dos destacamentos de Coimbra, Aveiro, Vila Real e Bragança, mas também da Unidade de Ação Fiscal, Unidade Nacional de Trânsito, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e Grupo de Intervenção de Ordem Pública. As mesmas fontes garantem que não houve qualquer elemento a falhar o serviço por doença.