GNR multa Infraestruturas de Portugal por falta de limpeza

Autarca de Viseu acusa o Governo de não cumprir com as suas obrigações.

16:16

A GNR multou a Infraestruturas de Portugal por não cumprir limpezas de mato ao longo do IP3 impostas pelo próprio Governo. Em altura de risco de incêndios, a estrada usada para fugir aos fogos de outubro do ano passado mantém-se perigosa em caso de incêndio



O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques (PSD), acusa o Governo de "atitude criminosa" perante a situação em que o IP3 se encontra.



"Há dinheiro para tanta coisa, porque é que não há dinheiro para poupar vidas nesta estrada?", questionou, durante a sessão de abertura do XVI congresso da Associação Nacional de Freguesias, em Viseu.



Almeida Henriques afirma ainda que pediu ajuda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura presente no congresso, "para se resolver um problema nacional de que sofre este distrito, este concelho e esta região".



O autarca garante que nas próximas semanas vai colocar equipas no terreno a cumprir as obrigações do Estado e, posteriormente, enviará a fatura do serviço ao Executivo.