Nos últimos 5 anos, o número de acidentes em poços envolvendo vítimas, muitas das quais mortais, mais do que triplicou. Em 2018, as autoridades registaram nove acidentes, número que foi aumentando progressivamente: 12 em 2019, 19 em 2020, 23 em 2021 e 31 no ano passado.



Face a este cenário e apesar de as autoridades policiais desenvolverem frequentes ações de prevenção para reprimir a ocorrência de quedas desastrosas - de pessoas e de animais - o Governo decidiu atribuir à GNR a fiscalização, em articulação com as demais entidades competentes, de poços, fendas e de outras irregularidades em quaisquer terrenos.









Ver comentários