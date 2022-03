A GNR quer ouvir a mulher que sobreviveu ao acidente que domingo provocou três mortos, junto ao Aeroporto de Faro, para perceber as circunstâncias em que ocorreu o despiste.





A vítima, que sofreu ferimentos graves, seguia no carro junto com familiares e amigos. O condutor da viatura, que morreu no local, não conseguiu contornar a rotunda e colidiu com uma escultura de pedra.Os investigadores da GNR aguardam que a vítima recupere dos ferimentos sofridos para depois ouvir a sua versão sobre o acidente.