Golfinho foi esquecido junto à praia em Caminha

Um golfinho morto deu à costa, no domingo, na praia de Vila Praia de Âncora, conhecida por praia das ‘Camboas’, em Caminha.A Polícia Marítima esteve no local e garantiu que avisou, na segunda-feira, a Luságua (empresa responsável pela recolha, contratada pela autarquia) mas a câmara referiu aoque só teve conhecimento do caso na quarta-feira. O animal permanece no local há quatro dias, em elevado estado de decomposição, o que está a gerar indignação popular.Fonte da Câmara Municipal de Caminha explicou que, depois de ter tido conhecimento do caso, enviou na quarta-feira para o local funcionários da Luságua, que se aperceberam que estavam perante uma operação "complexa", devido ao tamanho do animal e ao facto de estar numa zona rochosa e considerada de difícil acesso. "Não o retiraram logo por causa disso mesmo", disse a mesma fonte."Dada a altura do ano, com muitos banhistas, é de lamentar que as autoridades não tenham dado a resposta necessária", referiu o banhista Pedro Zamith Rosas.Para Pedro Zamith Rosas, este atraso representa um "perigo para a saúde pública" uma vez que o golfinho de cerca de dois metros e em avançado estado de decomposição está perto do areal, frequentado por adultos e crianças, mais vulneráveis.A Luságua está a estudar duas hipóteses para retirar o animal: ou através de incineração no local ou a retirada por partes do corpo. De qualquer forma, a remoção deve acontecer hoje de manhã e o cadáver será removido para um aterro sanitário.