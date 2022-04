Um esquema de extorsão sexual que começou no Brasil e que envolve perfis falsos nas redes sociais já está a fazer vítimas em Portugal. O esquema é conhecido como o golpe dos nudes.







No esquema os homens são aliciados a trocarem imagens de cariz sexual com mulheres que, mais tarde, os acusam de terem estado a falar com menores de idade.









