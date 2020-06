Gonçalo Amaral diz que "já basta de mentiras" no caso Maddie e põe em causa testemunho de amiga dos McCann

O ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, afirmou este sábado em entrevista à

que "nada foi provado" até ao momento no caso do desaparecimento de Maddie da Praia da Luz, em maio de 2007.





"Os pais deviam ter sido dados como suspeitos e ser tratados como tal", reforça Amaral.

O antigo responsável pela investigação recorda que ainda que o histórico clínico de Madeleine McCann não foi disponibilizado às autoridades, um documento que poderia ser essencial para a investigação.

"Temos que perceber quem é a vítima. Os portugueses sabem tudo sobre a menina. Há pelo uma coisa que não sabem: o histórico clínico. Nem os pais o deram, nem as autoridades britânicas permitiram que acedessemos", afirma o ex-PJ, que relembrou a marca que a menina britânica tinha no olho, uma imagem muito utilizada na divulgação do caso.

O ex-inspetor apela aos investigadores do caso que leiam o processo do início ao fim sob pena de falharem na investigação. "Há coisas que faltam no processo", relembra.

Gonçalo Amaral garante ainda que "chega de mentiras" referindo-se a Jane Tanner, amiga de Kate e Gerry McCann, cujo testemunho possui muitas incoerências. Segundo o ex-inspetor é necessária uma reconstituição do dia do desaparecimento com os pais de Maddie e os amigos que estavam em Portugal na altura de forma a encontrar pistas para concluir a investigação.