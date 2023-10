Gouveia e Melo defende modelo que ataca tráfico ao largo do Algarve

O chefe da Armada e da Autoridade Marítima, almirante Gouveia e Melo, afirmou este domingo em Portimão que a ‘Operação Porta Fechada’, que a partir daquela cidade tem combatido o tráfico de droga ao largo do Algarve, tem sido "um sucesso assinalável", num modelo "eficiente e eficaz" e "que melhor serve os portugueses". A operação tem meios da Marinha e Polícia Marítima, com apoio da Força Aérea e PJ. "Pensar no mar como uma fronteira terrestre é um erro", alertou, defendendo o duplo uso (civil e militar). Elogiou "a total eficiência e eficácia" da Polícia Marítima, possível graças ao apoio da Marinha. "Todos somos poucos para o mar português", afirmou. Gouveia e Melo pediu "retribuições adequadas" aos homens e mulheres sob o seu comando.